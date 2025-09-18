Стало известно о критике Каллас в ЕС из-за ее позиции по России

Politico: Каллас критикуют в Брюсселе из-за ее позиции по России и Газе

Верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас критикуют в Брюсселе из-за напряженных отношений с коллегами и позиции по России и Газе. Об этом сообщает Politico.

«Хотя Каллас воинственно настроена в отношении России, она, по мнению некоторых, может зайти в своей риторике слишком далеко. Что касается Газы, то, напротив, она подверглась нападкам изнутри за то, что не привлекла Израиль к ответственности за гуманитарный кризис», — говорится в публикации.

Кроме того, есть слухи о ее натянутых отношениях с коллегами. В частности, известно о напряжении в отношениях Каллас с председателем Европейского совета Антониу Коштой.

Ранее Каллас прокомментировала заявление президента России Владимира Путина о том, что народы СССР и Китая сыграли решающую роль в победе над нацизмом, назвав его «чем-то новеньким». По ее мнению, заявление Путина якобы может «вызвать много вопросов» у людей, знающих историю.