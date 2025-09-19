Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:22, 19 сентября 2025Мир

Каллас сделала резкое заявление в адрес России

Каллас заявила, что Россия якобы испытывает терпение Запада
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: European Union / XinHua / Globallookpress.com

Россия якобы испытывает терпение Запада. Таким образом верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас прокомментировала в социальной сети Х сообщения о нарушении воздушного пространства Эстонии российскими истребителями.

«Я поддерживаю тесные контакты с эстонским правительством. Мы продолжим поддерживать наши государства-члены в укреплении их обороноспособности за счет европейских ресурсов. Россия испытывает решимость Запада. Но мы не должны показывать слабость», — заявила евродипломат.

Каллас утверждает, что инцидент с истребителями якобы является «крайне опасной провокацией». Она также добавила, что Евросоюз «полностью солидарен» с Таллином.

Ранее в НАТО заявили, что три МиГ-31 проникли в воздушное пространство Эстонии. По информации журнала Politico, итальянские истребители F-35 поднялись в воздух через 12 минут.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Последствия будут неизбежны». В США захотели лишить Россию доходов от нефти. Что об этом известно?

    Звезда «Уральских пельменей» показала фигуру в крошечном бикини

    Гражданина России развернули на границе европейского государства

    На учениях «Запад» заметили надувные Су-30

    В Азербайджан впервые прибыл высокопоставленный армянский чиновник

    Звезда итальянской оперы рассказал о любви к России

    Охотники поймали 317-килограммового аллигатора

    В России рассказали о приравнивании одного действия граждан к госизмене

    Газ в Европе подешевел

    В Кремле рассказали о действиях Путина по мирному урегулированию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости