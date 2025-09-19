Каллас сделала резкое заявление в адрес России

Каллас заявила, что Россия якобы испытывает терпение Запада

Россия якобы испытывает терпение Запада. Таким образом верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас прокомментировала в социальной сети Х сообщения о нарушении воздушного пространства Эстонии российскими истребителями.

«Я поддерживаю тесные контакты с эстонским правительством. Мы продолжим поддерживать наши государства-члены в укреплении их обороноспособности за счет европейских ресурсов. Россия испытывает решимость Запада. Но мы не должны показывать слабость», — заявила евродипломат.

Каллас утверждает, что инцидент с истребителями якобы является «крайне опасной провокацией». Она также добавила, что Евросоюз «полностью солидарен» с Таллином.

Ранее в НАТО заявили, что три МиГ-31 проникли в воздушное пространство Эстонии. По информации журнала Politico, итальянские истребители F-35 поднялись в воздух через 12 минут.