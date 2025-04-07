ЕС отказал Эстонии и Литве в финансировании «стены для дронов»

ЕС отказал Эстонии и Литве в финансировании «стены для дронов» на границе с РФ

Европейский союз отказал Эстонии и Литве в финансировании создания «стены для беспилотников» на границе с Россией, сообщило ERR.

По данным издания, представители пограничной службы Эстонии и Литвы подали совместную заявку на получение финансирования от ЕС. Эстония была основным заявителем, а Литва выступила созаявителем.

Они попросили выделить деньги на строительство так называемой «стены для дронов» вблизи границы с РФ. Как уточнили журналисты, ЕС отказал в финансировании проекта.

В декабре 2024 года сообщалось, что Эстония планирует создать «стену для беспилотников» на границе с Россией с использованием цифровых систем для блокирования дронов.