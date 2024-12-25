В Эстонии рассказали о создании «стены беспилотников» на границе с Россией

В департаменте полиции Эстонии рассказали о создании «стены беспилотников»

Эстония планирует создать «стену беспилотников» на границе с Россией с использованием цифровых систем для блокирования БПЛА. Об этом рассказал генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Эстонии Эгерт Белишев, передает Politico.

Помимо этого, как отмечает Белишев, Эстония планирует создать полицейский резерв из 1000 сотрудников службы безопасности для «прикрытия на случай крупных событий» в дополнение к уже существующим 29 тысячам волонтеров.

«В этом регионе мы постоянно испытываем трудности с набором новых сотрудников», — заявил Белишев, говоря о Нарве, где, по его словам, сложно найти людей, имеющих гражданство и свободно владеющих эстонским языком для службы в полиции.

Ранее правительство Эстонии поддержало предложение главы МИД Маргуса Цахкны запретить участие граждан в мероприятиях в России и Белоруссии. Кроме того, граждане Эстонии не смогут помогать подобным мероприятиям.