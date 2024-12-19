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15:24, 19 декабря 2024Бывший СССР

В Эстонии поддержали запрет на участие граждан в российских и белорусских мероприятиях

ERR: в Эстонии запретят гражданам участие в мероприятиях в РФ и Белоруссии
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Правительство Эстонии поддержало предложение главы МИД Маргуса Цахкны запретить участие граждан в мероприятиях в России и Белоруссии. Об этом сообщил портал национального гостелерадио ERR.

Запрет коснется постоянных жителей страны и ее граждан. Им запретят участвовать и организовывать мероприятия на российской и белорусской территориях, где якобы «поддерживается агрессивная политика» Москвы и Минска. Кроме того, граждане Эстонии не смогут помогать подобным мероприятиям.

По мнению Цахкны, РФ влияет на европейскую молодежь через язык, культуру, образование, спорт, историю и РПЦ. Кроме того, глава МВД Лаури Ляэнеметс убежден, что детские лагеря в России и Беларуси «идеологически заряжены».

Ранее эстонский министр иностранных дел потребовал от избранного президента США Дональда Трампа продолжить борьбу с Россией и поддержать Украину. Он призвал заставить Москву изменить цель. Как утверждает Цахкна, Россия якобы боится НАТО.

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