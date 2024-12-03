Глава МИД Эстонии Цахкна: Трамп должен продолжить борьбу с Россией

Избранный президент США Дональд Трамп должен продолжить борьбу с Россией, поддержав Украину. Об этом заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, передает Telegram-канал «Пул N3».

Он заявил, что нужно заставить Россию изменить цель. По его словам, Россия боится НАТО и того, что у нее закончатся ресурсы. Он добавил, что у Трампа есть возможность стать «Черчиллем нашего времени», потому что у США есть военная и экономическая мощь. Цахкна также призвал Европу увеличить инвестиции в оборону и улучшить понимание того, что «Россия будет оставаться угрозой для Европы и демократической части мира».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя информацию о том, что у Эстонии нет средств содержать работу посольств, посоветовала стране потребовать деньги у НАТО. Она отметила, что считает абсурдной ситуацию, когда у республики имеются средства для оказания помощи Украине, но нет денег на содержания 13 собственных посольств.