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20:35, 3 декабря 2024Бывший СССР

Эстония потребовала от Трампа продолжения борьбы с Россией

Глава МИД Эстонии Цахкна: Трамп должен продолжить борьбу с Россией
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Маргус Цахкна

Маргус Цахкна. Фото: Hanna Johre / NTB / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп должен продолжить борьбу с Россией, поддержав Украину. Об этом заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, передает Telegram-канал «Пул N3».

Он заявил, что нужно заставить Россию изменить цель. По его словам, Россия боится НАТО и того, что у нее закончатся ресурсы. Он добавил, что у Трампа есть возможность стать «Черчиллем нашего времени», потому что у США есть военная и экономическая мощь. Цахкна также призвал Европу увеличить инвестиции в оборону и улучшить понимание того, что «Россия будет оставаться угрозой для Европы и демократической части мира».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя информацию о том, что у Эстонии нет средств содержать работу посольств, посоветовала стране потребовать деньги у НАТО. Она отметила, что считает абсурдной ситуацию, когда у республики имеются средства для оказания помощи Украине, но нет денег на содержания 13 собственных посольств.

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