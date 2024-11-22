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13:25, 22 ноября 2024Бывший СССР

Захарова посоветовала Эстонии потребовать деньги у НАТО

Захарова: Эстонии нужно потребовать деньги у НАТО на содержание посольств
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, комментируя информацию о том, что у Эстонии нет средств содержать работу посольств, посоветовала республике потребовать деньги у НАТО. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Совет (бесплатный, на эстонский бюджет не повлияет) изоляторам-нищебродам: деньги на свои посольства Таллину необходимо потребовать у НАТО, раз уж единственный смысл их существования — пропаганда установок Альянса», — написала Захарова.

Она добавила, что считает абсурдной ситуацию, когда у Эстонии имеются средства для оказания помощи Украине, но нет денег на содержания 13 собственных посольств.

Ранее Захарова сообщила, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о применении Россией гиперзвуковой баллистической ракеты «Орешник» на фоне неоднократного использования Киевом дальнобойного западного оружия — неадекватно. Она сравнила риторику украинского лидера с поведением непослушного ребенка, который возмущается наказанием за разбитое окно.

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