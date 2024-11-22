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10:59, 22 ноября 2024Бывший СССР

В МИД прокомментировали заявление Зеленского об «Орешнике»

Представитель МИД Захарова сравнила Зеленского с непослушным ребенком
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Alina Smutko / Reuters

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о применении Россией гиперзвуковой баллистической ракеты «Орешник» на фоне неоднократного использования Киевом дальнобойного западного оружия — неадекватно. Слова украинского лидера прокомментировала в Telegram представитель МИД России Мария Захарова.

«Зеленский не только просроченный, он еще и пронюханный», — заявила дипломат.

Она сравнила риторику украинского лидера с поведением непослушного ребенка, который возмущается наказанием за разбитое окно.

Ранее президент России Владимир Путин во время обращения к жителям страны заявил, что Москва в качестве ответа на атаки американскими и британскими ракетами большой дальности нанесла по объектам на Украине удар новейшей баллистической ракетой средней дальности «Орешник».

ЖЗЛ
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