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20:29, 21 ноября 2024Россия

Путин заявил о праве России применить оружие против объектов ряда стран

Путин заявил о праве атаковать объекты стран, чье оружие используется против РФ
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Вячеслав Прокофьев / пресс-служба президента РФ / ТАСС

Россия в праве атаковать объекты стран, которые позволяют использовать свое оружие против российских объектов. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе обращения к жителям страны и военным, трансляция которого велась в Telegram-канале Кремля.

Глава государства подчеркнул, что в случае эскалации и агрессивных действий, Россия будет отвечать зеркально. «Об этом рекомендую серьезно задуматься и правящим элитам тех стран которые вынашивают планы использовать против России свои воинские контингенты», — сказал Путин.

В ходе обращения президент подтвердил, что Россия в качестве ответа на атаки американскими и британскими ракетами большой дальности нанесла по объектам на Украине удар новейшей российской баллистической ракетой средней дальности «Орешник».

Ранее военкоры сообщили об ударе по одному из промышленных предприятий в Днепропетровской области Украины межконтинентальной баллистической ракетой. Позже атаку подтвердил президент республики Владимир Зеленский.

ЖЗЛ
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