НАТО создает единую группировку войск на границах с Россией. Что стоит за угрозами стереть с лица земли Калининград?

Политолог Козюлин: НАТО создает единую линию сдерживания на границах с Россией

Планы Организации Североатлантического договора (НАТО) по созданию «единой линии сдерживания» на восточных границах обусловлена стремлением усилить военное присутствие на границах с Россией. Об этом «Ленте.ру» заявил научный сотрудник Института актуальных международных проблем (ИАМП) Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин.

Это подтверждается заявлениями западных военных и политиков о возможности подавления обороны России в Калининградской области, что демонстрирует наступательный характер планов альянса Вадим Козюлин научный сотрудник ИАМП Дипломатической академии МИД России

17 июля командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью заявил о возможности НАТО «снести с лица земли Калининград». По его словам, альянс сейчас имеет все возможности для такой операции и уже разработал план.

Однако за угрозами Донахью Калининграду остались практически незамеченными реальные намерения НАТО — сформировать фактически единую группировку из армий стран Восточной Европы, готовую как к оборонительным, так и к наступательным операциям

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

В НАТО заявили о планах создать систему управления с помощью ИИ

Донахью также анонсировал появление облачной системы управления на основе платформы искусственного интеллекта (ИИ) Maven Smart System от американской компании Palantir. Платформа активно используется в США и других странах НАТО, обеспечивая анализ данных, спутниковых снимков для целеуказания, оперативного наведения и интеграции разведданных.

Мы уже точно знаем, что нам делать с облачной системой управления, и мы точно знаем тип реальных беспилотных систем, бригад и всего остального, что нам для этого нужно

Вадим Козюлин оценил внедрение ИИ армиями НАТО как попытку совершить скачок в технологическом развитии военного управления. Он отметил, что альянс рассматривает искусственный интеллект как ключевой фактор для увеличения скорости и точности принятия решений, а также управления войсками в реальном времени. При этом эксперт подчеркнул риск вооруженного конфликта из-за вмешательства в систему.

С российской точки зрения, это опасная тенденция, ведущая к цифровизации и автоматизации принятия решений, что может создать угрозы неконтролируемой эскалации конфликта Вадим Козюлин научный сотрудник ИАМП Дипломатической академии МИД России

Козюлин также отметил, что Palantir является ключевым подрядчиком НАТО по внедрению систем искусственного интеллекта. В декабре 2024 года Palantir Technologies и компания по производству наземных боевых роботов Anduril Industries объявили о создании консорциума для устранения препятствий, мешающих внедрению ИИ в процессы Пентагона.

Политолог также указал на роль близости руководства Palantir к администрации президента США Дональда Трампа: основатели компании тесно общались с американским миллиардером Илоном Маском. «Деятельность Palantir уже оказывает влияние на набор целей для высокоточного оружия ВСУ и в целом повышает уровень вовлечённости США в конфликт на Украине», — подчеркнул он.

В США назвали приоритеты в отношении Калининграда

Донахью заявил о необходимости создания единой системы управления огнем, в том числе и развертывания пусковых установок ПВО и реактивных систем залпового огня (РСЗО). Он также призвал военную промышленность существенно снизить расходы на производство оборудования.

Наземная сфера не становится менее важной, а, наоборот, становится важнее. Теперь можно захватывать море с земли. Всё это мы наблюдаем на Украине

Генерал также призвал страны Восточной Европы обеспечить экипажами будущие единые пусковые установки. По его словам, это позволит при необходимости создать над Калининградом зону ограничения доступа и маневра (A2AD).

Зона ограничения доступа и маневра (A2AD) Зона ограничения доступа и маневра (Anti-access and area denial, A2AD — ограничение и воспрещение доступа и манёвра) — концепция сдерживания противника за счет повышенной опасности для сил противника в определенном районе. Концепция применяется как к наземной территории, так и к акватории моря. Создание A2AD возможно за счет применения ракетных комплексов различного назначения и дальности, а также средств радиоэлектронной борьбы. После создания A2AD противник не может безопасно расположить силы в указанном регионе или же переместить подкрепления. Как полагают западные эксперты, в России зонами A2AD являются Калининградская область и Крым.

Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

Что такое «восточный фланг» НАТО

Планы по созданию «единой линии сдерживания» НАТО вписываются в концепцию «восточного фланга» альянса — государств Восточной Европы, в том числе граничащих с Россией. Страны «Бухарестской девятки» (B9) регулярно проводят собственные мероприятия: последний такой саммит прошел в Вильнюсе 2 июня.

«Бухарестская девятка» (B9) «Бухарестская девятка» — формат участия стран Восточной Европы, созданный 4 ноября 2015 года по инициативе бывшего президента Румынии Клауса Йоханниса и президента Польши Анджея Дуды. Причиной создания стала реакция на присоединение Крыма к России в 2014 году. Членами B9 являются Болгария, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния и Словакия. Задачей формата декларируется укрепление коллективной безопасности в регионе, а также принятие мер по укреплению НАТО. 2 июня 2025 года лидеры стран Бухарестской девятки и Северной Европы обязались постепенно увеличивать расходы на оборону до уровня не менее пяти процентов ВВП.

Существенное усиление «восточного фланга» НАТО началось после саммита блока в Мадриде в 2022 году: тогда было принято решение о создании четырех новых многонациональных группировок в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Страны «восточного фланга» также первыми приняли участие в создании отдельных многонациональных бригад альянса.

Фото: Jon Nazca / Reuters

Цели и задачи альянса

По словам Донахью, концепция единой линии сдерживания «восточного фланга» — это часть стратегии НАТО по концентрации на государствах Прибалтики с целью привести их к общим требованиям блока. Помимо военного аспекта, генерал также упомянул обязательства государств-членов альянса по развитию военной промышленности и инфраструктуры.

Мы разработали возможности, которые позволят нам гарантированно решить эту проблему массы и импульса, которую представляет для нас Россия

Вадим Козюлин посчитал маловероятным формирование единой группировки из армий Восточной Европы в краткосрочной перспективе из-за разницы в вооружениях и политических подходах стран региона. При этом эксперт указал на усиление военной группировки НАТО на российской границе и проведение совместных учений государств альянса.

НАТО постепенно формирует потенциал для объединения воинских соединений, однако полноценная общевойсковая группировка возможна лишь как ответ на прямую эскалацию или форс-мажор — например, на фоне серьёзного кризиса в отношениях с Россией Вадим Козюлин научный сотрудник ИАМП Дипломатической академии МИД России

Чем может ответить Россия?

Как подчеркнул Вадим Козюлин, Россия обладает широким арсеналом мер для противодействия «единой линии сдерживания НАТО», включающим в себя развитие средств радиоэлектронной борьбы, модернизацию ракетных комплексов в Калининграде, а также создание новых систем, затрудняющих проникновение войск альянса в регион. Эксперт также подчеркнул, что ответ на создание зоны A2AD в Калининграде предусматривает эскалацию вплоть до применения стратегических средств и демонстрации ядерного потенциала.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

4 августа МИД России официально заявил об отказе Москвы от моратория на развертывание РСМД. В министерстве указали на многочисленные действия США по нарушению моратория, включая решение администрации американского президента Дональда Трампа о приостановке участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в феврале 2019 года.

Россия активно развивает новые системы ПВО и ПРО, способные уничтожать высокоточные средства нападения. Москва также может усиливать дипломатическое давление, добиваясь гарантий безопасности и делая вопросы расширения НАТО на восток предметом переговоров Вадим Козюлин научный сотрудник ИАМП Дипломатической академии МИД России