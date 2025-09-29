«Поднимать самолеты — задача НАТО». В Евросоюзе готовят беспрецедентный разговор из-за инцидентов с дронами. Что об этом известно?

Politico: ЕС перестраивается в военную державу на фоне инцидентов с дронами

Европейский союз (ЕС) перестраивается в «военную державу» на фоне инцидентов с нарушением воздушного пространства стран объединения беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом пишет Politico.

Как сообщается, президент Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен намерена посвятить саммит лидеров Евросоюза в Копенгагене 1 октября обсуждению военного потенциала объединения и инцидентов с якобы российскими беспилотниками. Отмечается, что ЕС столкнется с беспрецедентной дискуссией, выходящей за пределы его традиционных полномочий.

Какие меры предполагает Евросоюз?

По данным Politico, президент ЕК предложит формирование «стены дронов» на восточной границе объединения в качестве наиболее вероятного варианта действий. Ряд европейских политиков уже поддержали инициативу, например, министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс призвал страны ЕС активнее инвестировать в эффективные системы борьбы с дронами.

Что такое «стена дронов»? О создании «стены дронов», которые будут отслеживать и нейтрализовать вражеские воздушные объекты на границе с Россией, впервые договорились страны Прибалтики весной 2024 года. Однако на тот момент времени ЕС отказал Эстонии и Литве в финансировании проекта. 15 сентября издание El País со ссылкой на источники сообщило, что в ЕС обсуждают идею создания «стены дронов» вдоль всей восточной границы. Как заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, проект ЕС «Дозор "восточного фланга"» может быть реализован уже через год. В реализации инициативы примет участие и Украина. Как заявил министр обороны Великобритании Джон Хили, БПЛА, разрабатываемые Лондоном и Киевом в рамках проекта Octopus, будут развернуты в качестве части «стены дронов» вдоль восточного фланга НАТО.

При этом собеседники Politico призвали разграничить полномочия Евросоюза и Организации Североатлантического договора (НАТО) в вопросах обороны. По их оценке, непосредственное управление войсками должно находиться в ведении альянса, в то время как ЕС должен заняться вопросами военных расходов и военно-промышленного комплекса.

Поднять в воздух истребители — это задача НАТО. Задача ЕС — быть готовыми занять нужную позицию, когда потребуется отреагировать, повышать нашу готовность и иметь инструменты, позволяющие реагировать на угрозы анонимный высокопоставленный западный чиновник в разговоре с изданием Politico

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен Фото: Yves Herman / Reuters

В Европе заговорили о расколе на фоне инцидентов с дронами

Politico отмечает нежелание целого ряда государств повышать военные расходы: Испания и другие страны Южной Европы скептически оценивают вероятность вооруженного конфликта с Россией и не хотят увеличивать нагрузку на бюджеты. В свою очередь, Нидерланды, Швеция и Германия выразили беспокойство необходимостью дополнительных займов для финансирования перевооружения армии и помощи Украине. По оценке издания, вопрос трат на оборону превратится в «противостояние лидеров» на фоне внутреннего раскола в ЕС между центристами и правыми популистами.

27 сентября немецкое издание Bild рассказало о негласном расколе в рядах НАТО из-за трактовок инцидента 19 сентября. Ряд стран и аналитиков предполагают элемент случайности, в то время как часть альянса заявляет о якобы намеренном нарушении самолетами ВС России воздушного пространства Эстонии.

Разногласия по вопросу реакции на инциденты в воздухе происходят не только между государствами ЕС, но и на уровне правительств отдельных стран: так, представители правящей коалиции ФРГ разошлись в оценках необходимости сбивать российские самолеты в случае их попадания в воздушное пространство.

Немецкий солдат рядом с оборудованием для борьбы с беспилотниками Фото: Leon Kuegeler / Reuters

В ЕС указали на риск прямого конфликта с Россией

Западные чиновники в беседе с Politico сравнили обстановку на европейском континенте с преддверием Первой мировой войны. Собеседники издания высказали опасения «момента Франца Фердинанда» — покушения на австрийского эрцгерцога в 1914 году, ставшего поводом для начала той войны.

Задача европейских лидеров в Копенгагене — найти баланс сдерживания, который позволит эффективно управлять подобными инцидентами, не допуская их перерастания в кризис или потенциального конфликта. Это очень сложно, когда президент США, крупнейшего союзника по НАТО, говорит: «Смело сбивайте [российские самолеты], но не знаю, поддержу ли я вас» Рафаэль Лосс эксперт Европейского совета по международным отношениям

Bild со ссылкой на высокопоставленных западных дипломатов заявил о секретной встрече с участием британских, немецких и французских дипломатов по обвинениям в адрес Москвы в нарушении воздушного пространства Эстонии. Как утверждают собеседники издания, в Министерстве иностранных дел России якобы назвали инцидент ответом на продолжающуюся военную поддержку Киева.

Фото: Polsat News / Reuters

Позиция России по инцидентам в воздушном пространстве Европы

11 сентября МИД России заявил, что приведенные Министерством обороны РФ факты развеяли мифы Польши о якобы преднамеренном нарушении российскими беспилотниками воздушного пространства республики. Как отметили в дипломатическом ведомстве, российские военные подтвердили, что объекты для поражения на территории Польши не планировались.

По сообщению российского Минобороны, 19 сентября три истребителя МиГ-31 действительно совершали плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Однако полет прошел в плановом режиме, самолеты от курса не отклонялись. 22 сентября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о нарушении воздушного пространства Эстонии и заявил о строгом соблюдении международных правил.