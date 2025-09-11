Украина предложила Польше сбивать российские ракеты и дроны на ее территории. Пойдет ли НАТО на создание бесполетной зоны?

Сикорский призвал передать Польше Patriot после инцидента с беспилотниками

Организация Североатлантического договора (НАТО) пока не приняла решение сбивать российские ракеты и беспилотные летательные аппараты над территорией Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает RMF.

Сикорский выступил с заявлением после консультаций с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой по итогам инцидента с якобы российскими беспилотниками в воздушном пространстве Польши. Дипломат также заявил о необходимости новых ЗРК Patriot для Варшавы.

Сегодня нам нужны Patriot, поскольку беспилотники — не единственная форма российской угрозы нашему воздушному пространству Радослав Сикорский министр иностранных дел Польши

Украина выступила с призывом после инцидента с дронами в Польше

Сразу после инцидента с беспилотниками утром 10 сентября Сибига обратился к НАТО с призывом перехватывать над Украиной все воздушные цели и дроны, запущенные Россией. Дипломат также потребовал от Запада усилить противовоздушную оборону страны.

Должна быть четкая, твердая реакция партнеров. Что это означает? Незамедлительное решение о сбивании воздушных российских объектов над территорией Украины. Мы на это рассчитываем Андрей Сибига министр иностранных дел Украины

11 сентября Украина, Литва и Польша в совместном заявлении глав МИД стран Люблинского треугольника назвали инцидент с БПЛА «преднамеренным и скоординированным ударом». Стороны призвали НАТО к скоординированному ответу, а также усилению ПВО Украины и стран «восточного фланга» альянса. Отдельно отмечается готовность Киева делиться разведывательными данными и опытом по противодействию российским беспилотникам.

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Варшава запросила дополнительные системы ПВО

По информации Bloomberg, Польша в рамках консультаций с НАТО обратилась к альянсу с просьбой о дополнительных системах ПВО и предоставлении технологий борьбы с беспилотниками. Премьер-министр страны Дональд Туск также заявил о конкретных предложениях лидеров Франции, Великобритании, Украины, Италии, Германии и Нидерландов в сфере противовоздушной обороны.

По словам источника издания, Великобритания рассматривает передислокацию как минимум части из шести истребителей Typhoon, которые были развернуты в Польше рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства и возвращены в страну 1,5 месяца назад. Также страны альянса изучают возможность передачи Варшаве Patriot, однако отмечают проблемы с реализацией: по словам заместителя министра обороны Германии Йенс Плётнера, наиболее эффективным вариантом станет размещение ЗРК на Украине.

Страны Прибалтики также отправили обращение к Конгрессу США с просьбой сохранить финансирование программы Baltic Security Initiative на фоне возможного сокращения военной поддержки Европы президентом США Дональдом Трампом. Отмечается, что средства в рамках программы используются для закупки вооружений у американских производителей.

Фото: Rafal Niedzielski / AP

Польша и Латвия закрыли приграничное воздушное пространство

11 сентября Польское агентство аэронавигационного обслуживания закрыло воздушное пространство страны на границе с Украиной и Белоруссией до 9 декабря по просьбе Оперативного командования Вооруженных сил Польши. Под запрет попали все летательные аппараты, включая гражданские БПЛА, за исключением военных самолетов.

Вслед за Польшей о создании бесполетной зоны в приграничье объявил и министр обороны Латвии Андрис Спрудс. По его словам, полеты над границей страны с Россией и Белоруссией будут запрещены как минимум в течение недели, начиная с 18:00 мск 11 сентября.

Фото: Tomasz Stanczak / Reuters

На Западе заявили о неэффективности средств ПВО против БПЛА

Как пишет Bild, во время инцидента 10 сентября пилоты размещенных в Польше истребителей F-35 Вооруженных сил Нидерландов атаковали беспилотники ракетами AIM-9 Sidewinder. Отмечается, что стоимость ракет многократно превосходит расходы на запуск недорогих дронов

400 тысяч евро составляет стоимость одной ракеты AIM-9M Sidewinder, используемой истребителями стран НАТО, а также средствами ПВО Вооруженных сил Украины

По данным издания, НАТО в настоящий момент рассматривает запуск миссии по борьбе с нарушениями воздушного пространства по аналогии с морской миссией «Балтийский часовой» (Baltic Sentry). В качестве других вариантов рассматривается размещение дополнительных систем ПВО на восточных границах альянса и обмен опытом с Украиной.

В долгосрочной перспективе использование F-35 против беспилотников не имеет военного смысла высокопоставленный представитель НАТО в разговоре с изданием Bild

Bild отмечает, что бундесвер (вооруженные силы) Германии вынужден использовать для противовоздушной обороны технику, которая не рассчитана для таких задач, например, боевую машину пехоты Puma с 30-миллиметровой пушкой. Как заявил инспектор немецких сухопутных войск, генерал-лейтенант Альфонс Майс, защита от БПЛА является самым уязвимым местом войск Германии.