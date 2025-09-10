МИД Украины обратился к Западу после нарушения воздушного пространства Польши

Глава МИД Украины Сибига: Запад должен перехватывать дроны РФ над Украиной

Ради коллективной безопасности Европы Запад должен начать перехватывать над Украиной все воздушные цели и дроны, запущенные Россией. После нарушения воздушного пространства Польши неизвестными объектами с просьбой к союзникам обратился в X глава МИД Украины Андрей Сибига.

«Нужно принять решение об использовании возможностей противовоздушной обороны соседних стран для перехвата дронов и ракет в украинском воздушном пространстве, включая те, что приближаются к границам НАТО», — написал политик.

Сибига также потребовал от Запада усилить противовоздушную оборону Украины.

Ранее польский премьер Дональд Туск заявил, что прошедшей ночью было нарушено воздушное пространство Польши. В свою очередь, заместитель министра национальной обороны республики Цезарий Томчик написал, что над Польшей продолжается операция по нейтрализации объектов, которые нарушили границу.