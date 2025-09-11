Латвия решила закрыть воздушное пространство над границей с Россией

Латвия закроет воздушное пространство над границей с Россией и Белоруссией

Латвия полностью закроет воздушное пространство над границей с Россией и Белоруссией. Об этом сообщила телерадиостанция LSM со ссылкой на главу Минобороны Латвии Андриса Спрудса.

По его словам, полеты над границей будут запрещены как минимум в течение недели, начиная с 18:00 11 сентября по местному времени (также 18:00 по мск).

Ранее в поселке Малта в Латвии на одном из домов был вывешен флаг Российской империи с надписью «Мы русские. С нами Бог». Полиция начала административный процесс, флаг был изъят сотрудниками правоохранительных органов.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что планы Латвии выдворить 841 гражданина России являются проявлением неонацизма. Она отметила, что никаких правовых оснований для выдворения нет, а действия происходят вопреки нравственности и морали.