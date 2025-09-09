Бывший СССР
В МИД назвали неонацизмом планы Латвии выдворить россиян

Захарова: Планы Латвии выдворить россиян являются проявлением неонацизма
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Планы Латвии выдворить 841 гражданина России являются проявлением неонацизма. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Это чудовищный пример того, что не имеет другого названия, как неонацизм. Потому что по национальному признаку, в том числе для запугивания людей, которые являются носителями русского языка, русской культуры, принимаются меры по выдавливанию населения с территории», — рассказала Захарова.

Она отметила, что никаких правовых оснований для выдворения нет, а действия происходят вопреки нравственности и морали. По ее словам, выдворение россиян является позорной страницей в истории Латвии и всего западноевропейского сообщества.

Ранее сотрудники Министерства сообщения Латвии предложили с 15 октября запретить нерегулярные автобусные рейсы в Россию и Белоруссию. Ограничения коснутся поездок по заранее спланированному маршруту, в том числе на экскурсии, мероприятия и спортивные игры.

