В Кремле прокомментировали заявления о нарушении воздушного пространства Эстонии

Песков: Российские летчики действуют корректно в отношении международных правил

Российские летчики всегда действуют корректно в отношении международных полетных правил. Так заявления Эстонии о якобы нарушении воздушного пространства республики прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Наши военные действуют строго в рамках международных правил, в том числе и касающихся полетов», — заявил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее в западной прессе появились сообщения о том, что якобы три российских истребителя МиГ-31 пролетели восемь километров в воздушном пространстве Эстонии. Пресс-секретарь Североатлантического альянса Элисон Арт заявила, что российские самолеты якобы вторглись в небо над страной НАТО.

В Минобороны России пояснили, что 19 сентября три истребителя МиГ-31 действительно совершали плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Однако полет прошел в плановом режиме, самолеты от курса не отклонялись и воздушное пространство других стран не нарушали, что подтверждено средствами объективного контроля.

