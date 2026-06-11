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09:05, 11 июня 2026Бывший СССР

В МИД Украины раскрыли новые детали визита Абрамовича на Украину

Официальный представитель МИД Украины Тихий: Абрамович попал в Киев наземным транспортом
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Paul Gilham / Getty Images

Российский миллиардер Роман Абрамович приехал на Украину наземным транспортом. Такую деталь раскрыл официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Украины Георгий Тихий, передает «РБК-Украина».

«Это имеет какое-то значение, как он ехал — поездом, машиной или как? Ну можно точно сказать, что не летел самолетом, это, я думаю, очевидно», — прокомментировал он.

5 июня президент России Владимир Путин рассказал во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) о встрече неназванного российского бизнесмена с украинским лидером Владимиром Зеленским. По словам российского лидера, предприниматель сам обратился к нему за несколько недель до ПМЭФ и рассказал о приглашении Зеленского на личную встречу в Киеве.

Позднее Зеленский подтвердил визит олигарха в Киев. По его словам, Абрамович хотел узнать, на что Киев готов в ходе мирных переговоров с Россией.

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