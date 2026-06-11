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09:47, 11 июня 2026Мир

Россия обратится с требованием к генсеку ООН

МИД: Россия потребует от ООН отозвать обвинения в сексуальном насилии в зоне спецоперации
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: РИА Новости

Россия потребует от генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша отозвать обвинения в сексуальном насилии в зоне спецоперации на Украине. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Алимов, передает РИА Новости.

Ранее секретариат ООН опубликовал ежегодный доклад о сексуальном насилии в зонах вооруженных конфликтов, в котором Россия была добавлена в черный список за якобы причастность российских военных к эпизодам насилия над военнопленными и гражданскими лицами на Украине.

«С генсеком [ООН Гутерришем] диалог поддерживать будем для доведения наших озабоченностей и будем требовать от него отозвать это решение», — подчеркнул Алимов. Замглавы МИД отметил, что обвинения ООН в адрес Москвы основаны на домыслах и дезинформации от Киева.

Ранее постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявил, что Россия требует от генсека ООН Гутерриша осудить удары Украины по Старобельску и Енакиево.

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