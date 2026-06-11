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09:56, 11 июня 2026Экономика

Нефть подорожала на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Цена нефти Brent превысила $94 за баррель на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке
Вячеслав Агапов

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Цены на нефть вернулись к росту на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

После того как военные США ударили по территории Ирана, а Тегеран в ответ перекрыл Ормузский пролив для всех судов, основные виды сырья подорожали.

Так, фьючерсные контракты на поставку в августе эталонного сорта североморской нефти Brent выросли в цене до 94,01 доллара за баррель, прибавив почти доллар (плюс 0,98 процента) к закрытию предыдущих торгов.

Июльские контракты на техасскую нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали на 1,08 доллара (плюс 1,2 процента). Стоимость составила 91,11 доллара за баррель.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США тайно вывозили из Ирана миллионы баррелей нефти в ходе ночных операций. «Знаете ли вы, что мы забирали миллионы баррелей нефти? Никто этого не знает. Об этом не знал до настоящего времени и Иран. Недавно ночью мы забрали 22 судна. Поздно ночью, без света. Поскольку у них [в этом районе] не было радара — мы его разбомбили к чертовой матери», — сказал он.

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