В Приморье запустили не имеющее аналогов в России производство

В Приморском крае запущено производство подводного волоконно-оптического кабеля

В Приморском крае запущено уникальное производство. Там будут делать подводный волоконно-оптический кабель. На сайте правительства региона говорится, что предприятие не имеет аналогов в России.

Оптический сердечник кабеля изготавливают в центральной части страны, а затем перевозят на Дальний Восток. Там уже делают готовый продукт.

Строительная длина готового подводного кабеля достигает 50 километров, а вес — более 80 тонн. Его транспортировка отличается особой сложностью, поэтому компания приняла решение проводить приемо-сдаточные испытания в Приморье, рядом с причалом.

«Запуск нового производства позволит обеспечить технологическую независимость России в стратегически важном сегменте подводной кабельной инфраструктуры, сократить сроки реализации проектов и предложить рынку гибкие решения с заданными техническими характеристиками без зависимости от импортных поставок», — рассказала первый вице-губернатор – председатель правительства Приморского края Вера Щербина.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке готовят проект комплексной застройки острова Елены в заливе Петра Великого. Он находится в 6,5 километра к югу от центра приморской столицы и станет первым в России островным комплексным развитием территории (КРТ).