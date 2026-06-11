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09:51, 11 июня 2026Моя страна

В Приморье запустили не имеющее аналогов в России производство

В Приморском крае запущено производство подводного волоконно-оптического кабеля
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Львов / РИА Новости

В Приморском крае запущено уникальное производство. Там будут делать подводный волоконно-оптический кабель. На сайте правительства региона говорится, что предприятие не имеет аналогов в России.

Оптический сердечник кабеля изготавливают в центральной части страны, а затем перевозят на Дальний Восток. Там уже делают готовый продукт.

Строительная длина готового подводного кабеля достигает 50 километров, а вес — более 80 тонн. Его транспортировка отличается особой сложностью, поэтому компания приняла решение проводить приемо-сдаточные испытания в Приморье, рядом с причалом.

«Запуск нового производства позволит обеспечить технологическую независимость России в стратегически важном сегменте подводной кабельной инфраструктуры, сократить сроки реализации проектов и предложить рынку гибкие решения с заданными техническими характеристиками без зависимости от импортных поставок», — рассказала первый вице-губернатор – председатель правительства Приморского края Вера Щербина.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке готовят проект комплексной застройки острова Елены в заливе Петра Великого. Он находится в 6,5 километра к югу от центра приморской столицы и станет первым в России островным комплексным развитием территории (КРТ).

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