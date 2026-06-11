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09:40, 11 июня 2026Ценности

Папарацци сняли звезду фильма «Она — мужчина» после похудения с помощью «Оземпика»

Актрису Аманду Байнс в облегающем комбинезоне сняли после похудения с помощью «Оземпика»
Мария Винар

Фото: uis-rol/X17online.com / Legion-Media

Американская актриса Аманда Байнс предстала на публике после похудения с помощью препарата для лечения диабета «Оземпик», который в последнее время используется многими звездами для быстрой коррекции веса. Фото публикует Daily Mail.

Папарацци сняли звезду фильма «Она — мужчина» на улице в Лос-Анджелесе, США. Байнс попала в объективы камер в облегающем сером комбинезоне, плаще и укороченных уггах. Также она несла в руке черную сумку, ручка которой была оформлена в виде металлической цепи.

В ноябре прошлого года Байнс рассказала о похудении с помощью «Оземпика». По словам актрисы, вначале она принимала таблетированную форму указанного лекарства, что сопровождалось осложнениями, а именно — набором веса. Впоследствии она перешла на уколы, благодаря чему сбросила девять килограммов и планирует потерять еще около 23.

В декабре Байнс обратила внимание на фото папарацци, опубликованное в соцсетях. Под ним она сообщила, что уже похудела на 12,7 килограмма. «Я знаю, что все еще выгляжу крупной, но эта фотография меня очень вдохновляет!» — отметила звезда.

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