Звезда фильма «Она — мужчина» рассказала о похудении с помощью «Оземпика»

Актриса Аманда Байнс заявила, что похудела на 9 килограммов с помощью «Оземпика»

Американская актриса Аманда Байнс рассказала о похудении с помощью препарата «Оземпик». Соответствующий пост появился в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам 39-летней звезды фильма «Она — мужчина», вначале она принимала таблетированную форму указанного лекарства, что сопровождалось осложнениями. Артистка, наоборот, набрала вес.

Впоследствии Байнс перешла на уколы, благодаря чему сбросила девять килограммов и планирует потерять еще около 23. В настоящее время она весит 74 килограмма. «Я очень рада, что делаю инъекции. Они мне действительно помогают. Я пытаюсь похудеть еще больше, чтобы чувствовать себя стройной и привлекательной», — заявила знаменитость.

В сентябре Аманда Байнс показала внешность после популярной косметической процедуры.

Аманда Байнс обрела популярность в начале 2000-х в качестве исполнительницы комедийных ролей. Уже тогда актриса начала употреблять запрещенные вещества и алкоголь, в результате чего проходила лечение в реабилитационных центрах на протяжении нескольких лет. Помимо этого, у актрисы диагностированы тревожное расстройство и трудности с социализацией.

В течение девяти лет Байнс находилась под опекой родителей из-за проблем, связанных с психическим здоровьем. Весной 2022 года опека была снята. В марте 2023 года Байнс несколько дней жила на улице, прежде чем ее вновь отправили в реабилитационный центр.

Летом 2023 года актриса повторно легла в психиатрическую клинику — спустя неделю после выписки из аналогичного учреждения. Она получала круглосуточный уход, а также принимала участие в ежедневных терапевтических сеансах и мероприятиях, помогающих ей развить социальные навыки.