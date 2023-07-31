Звезда фильма «Она — мужчина» вновь легла в психиатрическую клинику

Звезда фильма «Она — мужчина» Аманда Байнс вновь легла в психиатрическую клинику

Американская актриса и звезда фильма «Она — мужчина» Аманда Байнс легла в психиатрическую клинику спустя неделю после выписки из аналогичного учреждения. Об этом сообщает TMZ.

На этот раз артистка записалась в клинику в округе Ориндж, где будет круглосуточно находиться под наблюдением врачей, а также общаться с другими пациентами. По данным издания, это поможет ей не чувствовать себя одиноко, как в предыдущей клинике, которая была расположена в районе Лос-Анджелеса.

По данным источников, сейчас актриса находится на стационарном лечении, получает круглосуточный уход, а также принимает участие в ежедневных терапевтических сеансах и мероприятиях, помогающих ей развить социальные навыки, которые пригодятся при выходе из учреждения.

В марте этого года стало известно, что Аманда Байнс несколько дней жила на улице, прежде чем ее отправили в психиатрическую больницу.

Спустя несколько месяцев сообщалось, что повторную госпитализацию 37-летней американской актрисы, которую поместили в психиатрическую клинику, решили продлить.