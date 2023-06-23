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16:34, 23 июня 2023Культура

Звезду фильма «Она — мужчина» снова отправили в психиатрическую больницу

Раскрыто состояние Аманды Байнс после повторной госпитализации в психиатрическую клинику

Фото: TMZ / BACKGRID / Legion-media.ru

Повторную госпитализацию в психиатрическую клинику 37-летней американской актрисы Аманды Байнс, которая является звездой фильмов «Она — мужчина» и «Чего хочет девушка», решили продлить. О подробностях ее состояния сообщает портал TMZ.

Сообщается, что близкие актрисы продолжают беспокоиться о ее безопасности и благополучии. По данным источников, Байнс останется под наблюдением медицинских работников еще как минимум неделю после завершения обязательного 72-часового удержания в медучреждении. Врачи проводят лечение страдающей от биполярного расстройства актрисы при помощи лекарств и терапии.

Ранее стало известно, что звезду фильмов «Она — мужчина» и «Чего хочет девушка» снова задержала полиция. Актриса была задержана из-за продолжающихся проблем с психическим здоровьем.

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    Варвара Кошечкина
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