Вышедшую из психбольницы звезду фильма «Она — мужчина» снова задержала полиция

TMZ: вышедшую из психбольницы звезду фильма «Она — мужчина» Байнс снова задержала полиция

Вышедшую из психбольницы 37-летнюю американскую актрису Аманду Байнс, которая является звездой фильмов «Она — мужчина» и «Чего хочет девушка», снова задержала полиция. Об этом пишет TMZ.

Сообщается, что актриса была задержана из-за продолжающихся проблем с психическим здоровьем. Представители департамента полиции Лос-Анджелеса, США, задержали Байнс в субботу утром, 17 июня, и отвезли ее на обследование.

Источник в правоохранительных органах сообщил порталу, что полицейские прибыли на место после того, как получили звонок о женщине, которая попала в беду. TMZ идентифицировал женщину как Байнс. Отмечается, что в полицейском участке профессиональное медицинское подразделение определит, нуждается ли актриса в дальнейшем лечении.

Ранее были раскрыты подробности жизни звезды фильма «Она — мужчина» после входа из психбольницы.