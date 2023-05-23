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17:47, 23 мая 2023Культура

Раскрыты подробности жизни звезды фильма «Она — мужчина» после психбольницы

Раскрыты подробности жизни звезды фильма «Она — мужчина» Аманды Байнс после психбольницы

Фото: Globallookpress.com

37-летняя американская актриса Аманда Байнс, которая является звездой фильмов «Она — мужчина» и «Чего хочет девушка», часто чувствует себя подавленной и изолированной после того, как провела несколько недель в психиатрической клинике. Подробности жизни актрисы после лечения в медучреждении раскрыл портал TMZ.

Байнс выписали из психиатрической клиники в апреле, на данный момент она продолжает лечение амбулаторно. Отмечается, что актриса сосредоточена на том, чтобы разобраться с медицинскими вопросами и определиться с тем, куда идти дальше по жизни.

По данным источников портала, она проживает в том же доме, где жила до госпитализации, и на данный момент в ее жизни не так много близких людей. Также отмечается, что Байнс потеряла интерес к увлечениям, которые у нее были до попадания в клинику, однако уточняется, что она может вновь возобновить деятельность в сфере красоты в будущем.

При этом источники подчеркнули, что звезда «Она — мужчина» добросовестно проходит амбулаторное лечение, посещает врачей и принимает лекарства.

Актриса попала в психиатрическую больницу в конце марта. Это произошло после того, как очевидцы заметили ее в центре Лос-Анджелеса (США) без одежды.

Аманда Байнс обрела популярность в начале 2000-х в качестве исполнительницы комедийных ролей. Уже тогда актриса начала употреблять запрещенные вещества и алкоголь, в результате чего проходила лечение в реабилитационных центрах на протяжении нескольких лет. Помимо этого, у актрисы диагностировано тревожное расстройство и трудности с социализацией.

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Варвара Кошечкина
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