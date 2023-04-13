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18:43, 13 апреля 2023Забота о себе

Вышедшую на улицу обнаженной актрису выписали из психиатрической больницы

Актриса Аманда Байнс вернулась домой после лечения в психиатрической клинике
Аманда Байнс. Архивное фото

Аманда Байнс. Архивное фото. Фото: Lucas Jackson / Reuters

Американская актриса Аманда Байнс выписана из психиатрической клиники и продолжит лечение амбулаторно. Об этом сообщает портал TMZ.

Источники издания утверждают, что 37-летняя звезда фильмов «Она — мужчина» и «Чего хочет девушка» в понедельник вернулась домой из психиатрической больницы. Байнс госпитализировали около месяца назад после того, как она вышла на улицу обнаженной.

По сведениям TMZ, врачи сочли актрису готовой вернуться к обычной жизни, однако продолжают наблюдение за ее состоянием.

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Источники добавили, что Байнс будет проживать в том же доме, где жила до госпитализации. Кроме того, она по-прежнему имеет право контролировать большую часть своих решений. Знаменитость добилась автономии в 2022 году после девятилетней опеки родителей.

Аманда Байнс обрела популярность в начале 2000-х в качестве исполнительницы комедийных ролей. Уже тогда актриса начала употреблять запрещенные вещества и алкоголь, в результате чего проходила лечение в реабилитационных центрах на протяжении нескольких лет. Помимо этого, у актрисы диагностировано тревожное расстройство и есть трудности с социализацией.

Ранее сообщалось, что Аманда Байнс попала в психиатрическую больницу. Это произошло после того, как очевидцы заметили ее в центре Лос-Анджелеса (США) без одежды.

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Екатерина Улитина
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