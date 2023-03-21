Звезду фильма «Она — мужчина» отправили в психиатрическую больницу

TMZ: звезду фильма «Она — мужчина» Аманду Байнс отправили в психиатрическую больницу

Американскую актрису и звезду фильма «Она — мужчина» Аманду Байнс отправили в психиатрическую больницу после того, как она появилась на улицах Лос-Анджелеса, США, обнаженной. Об этом сообщает TMZ.

По словам очевидца, Байнс была замечена прогуливающейся без одежды недалеко от центра Лос-Анджелеса рано утром в воскресенье, 19 марта. Отмечается, что актриса остановила проезжающую мимо машину и сказала водителю, что сходит с ума от психоза. Затем она сама позвонила в службу экстренной помощи.

Позже артистку доставили в отделение полиции, где ее осмотрели врачи. Байнс поместили в психиатрическую клинику, где она пробудет в течение 72 часов, однако срок ее пребывания под присмотром медиков может быть продлен.

Ранее сообщалось, что Байнс начала обучение на мастера маникюра. Звезда нулевых добавила, что, помимо изучения услуг в сфере бьюти-индустрии, продолжит заниматься собственном бизнесом и развивать линейку одежды и ароматов.

Аманда Байнс обрела популярность в нулевых, исполнив главные роли в комедиях «Она — мужчина» и «Чего хочет девушка». Уже тогда актриса начала употреблять запрещенные вещества и алкоголь, в результате чего проходила лечение в реабилитационных центрах на протяжении нескольких лет.