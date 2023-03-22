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14:21, 22 марта 2023Культура

Звезда фильма «Она — мужчина» жила на улице перед отправкой в психбольницу

Звезда фильма «Она — мужчина» несколько дней жила на улице перед отправкой в психбольницу

Фото: Jared Milgrim / The Photo Access / Globallookpress.com

Американская актриса и звезда фильма «Она — мужчина» Аманда Байнс несколько дней жила на улице, прежде чем ее отправили в психиатрическую больницу. Об этом сообщает TMZ.

По данным издания, автомобиль артистки был эвакуирован неделю назад, 15 марта, с места, расположенного в 40 километрах от улицы Лос-Анджелеса, с которой Байнс была госпитализирована 19 марта. Источники сообщили, что актриса пыталась добраться до дома, расположенного в 64 километрах от места эвакуации автомобиля, при помощи автостопа и общественного транспорта.

Сообщается, что за день до того, как звезду забрали в психиатрическую больницу, она была замечена на одной из улиц в одежде.

Ранее стало известно, что звезду фильма «Она — мужчина» отправили в психбольницу после того, как она появилась на улицах Лос-Анджелеса обнаженной. Отмечалось, что актриса остановила проезжающую мимо машину и сказала водителю, что сходит с ума от психоза. Затем она сама позвонила в службу экстренной помощи.

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Анастасия Астахова
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Звезда фильма «Она — мужчина» жила на улице перед отправкой в психбольницу
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