Звезда фильма «Она — мужчина» показала внешность после увеличения губ

Американская актриса Аманда Байнс показала внешность после увеличения губ
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @amandapandapandapanda1

Американская актриса Аманда Байнс показала внешность после популярной косметической процедуры. Соответствующий пост появился в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя звезда фильма «Она — мужчина» поделилась видео, которое сняла во время поездки в автомобиле. Артистка предстала перед камерой в белом топе и с убранными назад волосами.

При этом она продемонстрировала увеличенные с помощью филлеров губы, пирсинг в носу и тату в виде сердца на щеке.

Аманда Байнс обрела популярность в начале 2000-х в качестве исполнительницы комедийных ролей. Уже тогда актриса начала употреблять запрещенные вещества и алкоголь, в результате чего проходила лечение в реабилитационных центрах на протяжении нескольких лет. Помимо этого, у актрисы диагностировано тревожное расстройство и трудности с социализацией.

В течение девяти лет Байнс находилась под опекой родителей из-за проблем, связанных с психическим здоровьем. Весной 2022 года опека была снята. В марте 2023 года Байнс несколько дней жила на улице, прежде чем ее вновь отправили в реабилитационный центр.

Летом 2023 года актриса повторно легла в психиатрическую клинику — спустя неделю после выписки из аналогичного учреждения. Она получала круглосуточный уход, а также принимала участие в ежедневных терапевтических сеансах и мероприятиях, помогающих ей развить социальные навыки.

