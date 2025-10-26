Бывший СССР
Глава ГУР назвал философским вопросом исход конфликта на Украине

Глава ГУР Буданов назвал философским вопросом исход конфликта на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Кирилл Буданов

Кирилл Буданов . Фото: Kyrylo Chubotin / Globallookpress.com

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) назвал философским вопросом исход конфликта на Украине. Его слова приводит газета Il Foglio.

Глава ГУР высказался о готовности к территориальным уступкам в качестве условия завершения боевых действий.

«На этот вопрос сложно ответить, потому что его смысл почти лежит в области философии», — пояснил он, отметив, что для него потеря украинской земли является плохим итогом, однако сохранение тысяч жизней — безусловным благом.

Ранее Буданов заявил, что Киев вернул бы территории, если бы Россию не поддержала Корейская народная демократическая республика (КНДР).

