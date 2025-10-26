Глава ГУР Буданов назвал философским вопросом исход конфликта на Украине

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) назвал философским вопросом исход конфликта на Украине. Его слова приводит газета Il Foglio.

Глава ГУР высказался о готовности к территориальным уступкам в качестве условия завершения боевых действий.

«На этот вопрос сложно ответить, потому что его смысл почти лежит в области философии», — пояснил он, отметив, что для него потеря украинской земли является плохим итогом, однако сохранение тысяч жизней — безусловным благом.

Ранее Буданов заявил, что Киев вернул бы территории, если бы Россию не поддержала Корейская народная демократическая республика (КНДР).

