В Киеве объяснили невозможность вернуть территории

Глава ГУР Буданов: Киев вернул бы территории, если бы Россию не поддержала КНДР
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Киев вернул бы территории, если бы Россию не поддержала Корейская народная демократическая республика (КНДР). Об этом заявил глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), передает «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

«Украина с помощью партнеров вернула бы все оккупированные территории, если бы не поддержка Кремля союзниками Москвы — прежде всего Северной Кореей», — рассказал он.

Ранее бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко предложила Кириллу Буданову возглавить свою партию «Батькивщина» («Отечество»). Он отказался от этого предложения.

До этого Кирилл Буданов признал, что Украина не обладает техническими возможностями для перехвата снарядов комплекса баллистических ракет средней дальности «Орешник».

