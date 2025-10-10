Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:10, 10 октября 2025Россия

Медведев высказался о помощи военных КНДР при освобождении Курской области

Медведев поблагодарил КНДР за помощь в освобождении Курской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев поблагодарил КНДР за помощь корейских военных в освобождении Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Свой пост он опубликовал в Telegram-канале.

«В ходе визита в КНДР отдельно поблагодарил (...) бойцов контингента Корейской Народной Армии — за помощь Вооруженным силам России и проявленный героизм в ходе освобождения Курской области», — сообщил Медведев.

Корейские военные, которые участвовали в боях на территории России, участвовали в параде в Пхеньяне, добавил политик.

Ранее глава Курской области Александр Хинштейн рассказал о новой работе «боевых друзей из КНДР» в регионе. По его словам, корейские военные помогут бригадам, формируемым для разминирования приграничья.

Россия впервые официально признала участие военнослужащих армии КНДР в боях за Курскую область 26 апреля — тогда глава Генштаба России Валерий Герасимов отчитался об освобождении приграничного российского региона. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын также назвал участие военных в операции на территории России священной миссией для укрепления дружбы с Москвой. В Пхеньяне установят памятник сражавшимся в Курской области военным КНДР.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин анонсировал появление у России нового оружия. Что об этом известно?

    Росстат оценил динамику цен в России

    Бывшая сотрудница Первого канала заявила о депрессии и алкоголизме коллег из России

    Скрывавшегося 13 лет после изнасилования и расправы россиянина нашли благодаря ДНК

    Российского «Терминатора» предложили не переименовывать

    Жителей Подмосковья предупредили об опасности

    Россиянке запретили использовать сперму не вернувшегося с СВО бойца для зачатия

    Популярная певица удалила 14-летней дочери веснушки против ее воли

    В Подмосковье мужчина оборудовал в квартире теплицу с коноплей

    В Госдуме допустили возбуждение уголовного дела против Мэйби Бэйби

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости