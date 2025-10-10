Медведев высказался о помощи военных КНДР при освобождении Курской области

Медведев поблагодарил КНДР за помощь в освобождении Курской области

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев поблагодарил КНДР за помощь корейских военных в освобождении Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Свой пост он опубликовал в Telegram-канале.

«В ходе визита в КНДР отдельно поблагодарил (...) бойцов контингента Корейской Народной Армии — за помощь Вооруженным силам России и проявленный героизм в ходе освобождения Курской области», — сообщил Медведев.

Корейские военные, которые участвовали в боях на территории России, участвовали в параде в Пхеньяне, добавил политик.

Ранее глава Курской области Александр Хинштейн рассказал о новой работе «боевых друзей из КНДР» в регионе. По его словам, корейские военные помогут бригадам, формируемым для разминирования приграничья.

Россия впервые официально признала участие военнослужащих армии КНДР в боях за Курскую область 26 апреля — тогда глава Генштаба России Валерий Герасимов отчитался об освобождении приграничного российского региона. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын также назвал участие военных в операции на территории России священной миссией для укрепления дружбы с Москвой. В Пхеньяне установят памятник сражавшимся в Курской области военным КНДР.