14:02, 5 сентября 2025Россия

Хинштейн рассказал о новой работе «боевых друзей из КНДР» в Курской области

Хинштейн: Боевые друзья из КНДР присоединяются к разминированию Курской области
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Сухоруков / РИА Новости

Граждане КНДР присоединяются к бригадам, формируемым для разминирования Курской области. Об этом заявил врио главы региона Александр Хинштейн, фрагмент его выступления на предвыборных дебатах опубликован в Telegram.

В своей речи действующий руководитель региона обратил внимание на вопрос разминирования освобожденного от украинских войск приграничья. Помимо российских специалистов, к группам разминирования присоединяются «наши боевые друзья из Северной Кореи», подчеркнул он.

Комментируя ход работ, врио главы Курской области указал, что саперы отработали уже на половине населенных пунктов, определенных для первоочередного разминирования. «И эта работа будет только усиливаться», — отметил Хинштейн.

Тем временем украинские войска продолжают обстреливать Курскую область. В августе под ударом оказался приграничный город Рыльск. Ранения получили два человека – мужчины в возрасте 43 и 21 года.

