Хинштейн: Двух человек ранило в результате обстрела города Рыльска

Два человека были ранены в результате обстрела города Рыльска в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

По его данным, одним из пострадавших был 43-летний мужчина, которого в состоянии средней степени тяжести доставили в Курскую областную больницу. Кроме того, в рыльскую ЦРБ поступил пострадавший 21-летний мужчина из села Толпино Кореневского района с рвано-ушибленными ранами левого бедра. Ему оказали помощь и отпустили на амбулаторное лечение.

Кроме того, в результате обстрела оказались повреждены многоквартирный и 11 частных домов: посечены фасады, выбиты окна, повреждены хозяйственные постройки. Один частный дом и хозпостройку полностью уничтожило огнем.

До этого Хинштейн заявил, что удары Вооруженных сил Украины по Курской атомной электростанции — это не просто военные преступления, но и угроза ядерной безопасности и нарушение всех правил международных конвенций.

