Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:49, 24 августа 2025Россия

Хинштейн сообщил о жертвах обстрела города Рыльска

Хинштейн: Двух человек ранило в результате обстрела города Рыльска
Кирилл Луцюк

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Два человека были ранены в результате обстрела города Рыльска в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

По его данным, одним из пострадавших был 43-летний мужчина, которого в состоянии средней степени тяжести доставили в Курскую областную больницу. Кроме того, в рыльскую ЦРБ поступил пострадавший 21-летний мужчина из села Толпино Кореневского района с рвано-ушибленными ранами левого бедра. Ему оказали помощь и отпустили на амбулаторное лечение.

Кроме того, в результате обстрела оказались повреждены многоквартирный и 11 частных домов: посечены фасады, выбиты окна, повреждены хозяйственные постройки. Один частный дом и хозпостройку полностью уничтожило огнем.

До этого Хинштейн заявил, что удары Вооруженных сил Украины по Курской атомной электростанции — это не просто военные преступления, но и угроза ядерной безопасности и нарушение всех правил международных конвенций.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин отправится с визитом в Китай

    На Западе обвинили Евросоюз в кровожадности

    Задержан четвертый участник нападения на 20-летнего футболиста под Москвой

    Россия и Украина провели новый обмен пленными

    Рогов прокомментировал появление Зеленского в черной вышиванке

    Алсу подняла ценник на свои выступления после развода с Абрамовым

    В России осудили вмешательство Евросоюза во внутренние дела Молдавии

    Хинштейн сообщил о жертвах обстрела города Рыльска

    Канадский хоккеист ЦСКА захотел получить российское гражданство

    Четверняшка родила пятерняшек

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости