«Хотелось наступать красиво». Раскрыты число воюющих на стороне России солдат из Северной Кореи и потери среди них

Reuters: 600 военнослужащих КНДР погибли при освобождении Курской области

Раскрыты число воюющих на стороне России солдат из Северной Кореи и потери среди них. Об этом пишет Reuters.

Согласно данным Национальной разведывательной службы Южной Кореи, всего на стороне России воевало 15 тысяч солдат КНДР. Общее число погибших и раненых северокорейских военных достигло 4700 человек. Отмечается, что под Курском не выжили около 600 солдат.

Названы сложности во взаимодействии российских и северокорейских военных

Боец Вооруженных сил (ВС) России с позывным Кондрат рассказал, что российским инструкторам сложнее всего было объяснить задействованным под Курском бойцам КНДР тактику наступления, поскольку им хотелось наступать «красиво», большими силами, и отговорить их от этого было сложно. «Но уже во время реальных боевых действий они быстро поняли, что так они много не навоюют. И на ходу перестроились на малые группы, которые и продемонстрировали результат», — сказал военный.

Кроме того, ощущался языковой барьер. Однако и эта проблема была преодолена — вскоре военные из Северной Кореи освоили разговорник из двух десятков русских слов и уже могли проходить тренировки без переводчика. Так, в «шпаргалке» можно увидеть такие команды, как «Стой!», «В укрытие», «Прикрывай» и «Огонь». На представленном листе написаны русские слова и корейские слова с транскрипцией.

Военнослужащие ВС РФ и ВС КНДР в Курской области Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Определены общие черты бойцов ВС РФ и северокорейских солдат

Как сообщил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, бойцы из КНДР отличаются стойкостью, бесстрашием и силой воли, напоминая этими качествами российских солдат. По его словам, боевые действия закалили в них дух воина и дали им бесценный боевой опыт. «Корейские бойцы сразу показали себя. Наши бойцы их подтянули до своего уровня. Они не трусливые, смелые ребята, смелые воины. Они тоже приобретают боевой опыт, и они привезут его в Северную Корею», — сказал депутат.

О том, что боеспособность солдат КНДР значительно выросла за время боев в Курской области, рассказал член комитета по разведке парламента Южной Кореи Ли Сон Квон. Он отметил, что военные существенно повысили уровень своих компетенций, освоив, в частности, применение новых видов оружия, таких как беспилотники.

Отмечается, что возраст солдат из КНДР составляет примерно 23-27 лет, все они физически подготовлены. «Из них бойцы не хуже, чем наши», — отметил один из российских инструкторов.