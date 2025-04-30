Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:41, 30 апреля 2025Мир

«Хотелось наступать красиво». Раскрыты число воюющих на стороне России солдат из Северной Кореи и потери среди них

Reuters: 600 военнослужащих КНДР погибли при освобождении Курской области
Александра Д Борисова
Александра Д Борисова (редактор отдела оперативной информации)
Боевая подготовка военнослужащих КНДР

Боевая подготовка военнослужащих КНДР. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Раскрыты число воюющих на стороне России солдат из Северной Кореи и потери среди них. Об этом пишет Reuters.

Согласно данным Национальной разведывательной службы Южной Кореи, всего на стороне России воевало 15 тысяч солдат КНДР. Общее число погибших и раненых северокорейских военных достигло 4700 человек. Отмечается, что под Курском не выжили около 600 солдат.

Материалы по теме:
«Пацанам особенно зашел русский рэп». Раскрыты подробности подготовки и участия северокорейских солдат в боях в Курской области
«Пацанам особенно зашел русский рэп». Раскрыты подробности подготовки и участия северокорейских солдат в боях в Курской области
28 апреля 2025
«С победой!» Путину доложили об освобождении Курской области. Глава Генштаба отдельно поблагодарил военных КНДР
«С победой!» Путину доложили об освобождении Курской области. Глава Генштаба отдельно поблагодарил военных КНДР
26 апреля 2025
«Едва захлебывалась одна волна, начиналась вторая». В России назвали пугающую черту солдат из КНДР в боях за Курскую область
«Едва захлебывалась одна волна, начиналась вторая». В России назвали пугающую черту солдат из КНДР в боях за Курскую область
28 апреля 2025

Названы сложности во взаимодействии российских и северокорейских военных

Боец Вооруженных сил (ВС) России с позывным Кондрат рассказал, что российским инструкторам сложнее всего было объяснить задействованным под Курском бойцам КНДР тактику наступления, поскольку им хотелось наступать «красиво», большими силами, и отговорить их от этого было сложно. «Но уже во время реальных боевых действий они быстро поняли, что так они много не навоюют. И на ходу перестроились на малые группы, которые и продемонстрировали результат», — сказал военный.

Кроме того, ощущался языковой барьер. Однако и эта проблема была преодолена — вскоре военные из Северной Кореи освоили разговорник из двух десятков русских слов и уже могли проходить тренировки без переводчика. Так, в «шпаргалке» можно увидеть такие команды, как «Стой!», «В укрытие», «Прикрывай» и «Огонь». На представленном листе написаны русские слова и корейские слова с транскрипцией.

Военнослужащие ВС РФ и ВС КНДР в Курской области

Военнослужащие ВС РФ и ВС КНДР в Курской области

Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Определены общие черты бойцов ВС РФ и северокорейских солдат

Как сообщил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, бойцы из КНДР отличаются стойкостью, бесстрашием и силой воли, напоминая этими качествами российских солдат. По его словам, боевые действия закалили в них дух воина и дали им бесценный боевой опыт. «Корейские бойцы сразу показали себя. Наши бойцы их подтянули до своего уровня. Они не трусливые, смелые ребята, смелые воины. Они тоже приобретают боевой опыт, и они привезут его в Северную Корею», — сказал депутат.

О том, что боеспособность солдат КНДР значительно выросла за время боев в Курской области, рассказал член комитета по разведке парламента Южной Кореи Ли Сон Квон. Он отметил, что военные существенно повысили уровень своих компетенций, освоив, в частности, применение новых видов оружия, таких как беспилотники.

Отмечается, что возраст солдат из КНДР составляет примерно 23-27 лет, все они физически подготовлены. «Из них бойцы не хуже, чем наши», — отметил один из российских инструкторов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Хотелось наступать красиво». Раскрыты число воюющих на стороне России солдат из Северной Кореи и потери среди них

    Россиянка все новогодние праздники морила голодом и избивала троих детей

    Раскрыты попытки властей США помешать контактам Трампа и Путина

    Девочка-подросток получила ожоги второй степени во время полета из-за стюардессы

    Спасение почти захлебнувшейся девушки из бурной реки попало на видео

    Суд подтвердил запрет на вывоз наличных евро в Россию для одной цели

    В России толпа цыган воровала куличи на кладбище и кидалась на полицейских

    Разведчик рассказал о подробностях наступления российских военных на Горналь

    Стало известно о переговорах «Спартака» со Станковичем по новому контракту

    Российские школьники втроем прокатились на самокате и получили внушительный штраф

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости