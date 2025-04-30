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07:00, 30 апреля 2025РоссияЭксклюзив

В России назвали общие черты бойцов ВС РФ и северокорейских солдат

Депутат Колесник заявил о сходстве бойцов ВС РФ и солдат КНДР в бесстрашии
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: ТАСС

Северокорейские военнослужащие показали себя как целеустремленные и четко заряженные бойцы, рассказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Своим мнением он поделился в разговоре с Лентой.ру.

По словам депутата, бойцы из КНДР отличаются своей стойкостью, бесстрашием и силой воли, напоминая этими качествами российских солдат. По его словам, боевые действия закалили в них дух воина и дали им бесценный боевой опыт.

«Корейские бойцы сразу показали себя. Наши бойцы их подтянули до своего уровня. Они не трусливые, смелые ребята, смелые воины. Они тоже приобретают боевой опыт, и они привезут его в Северную Корею», — отметил парламентарий.

26 апреля Россия впервые официально признала участие КНДР в боях за Курскую область 26 апреля.

Президент Владимир Путин поблагодарил корейских солдат и подчеркнул, что они действовали в полном соответствии с международным правом и Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанным в июне 2024 года.

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