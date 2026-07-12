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04:05, 12 июля 2026Спорт

Баскетболиста из США застрелили на турнире в Нью-Йорке

NYP: Американского баскетболиста Рочфорда застрелили из-за ссоры на турнире в Нью-Йорке
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Спортсмена из США Кину Рочфорда застрелили на фоне ссоры во время турнира в Нью-Йорке. О случившемся инциденте сообщает издание New York Post со ссылкой на полицию.

Как уточняет источник, 35-летний баскетболист был убит во время перерыва между играми. Он поссорился с неизвестным мужчиной. Еще два человека пострадали и были доставлены в больницу в стабильном состоянии.

За плечами Рочфорда игры во Франции, Косово, Израиле, Нидерландах, Великобритании и Швейцарии.

Ранее баскетбольные фанаты устроили беспорядки в Нью-Йорке после победы местного «Никс» в финале Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). По данным журналистов, болельщики разгромили шесть автобусов.

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