Баскетболиста из США застрелили на турнире в Нью-Йорке

NYP: Американского баскетболиста Рочфорда застрелили из-за ссоры на турнире в Нью-Йорке

Спортсмена из США Кину Рочфорда застрелили на фоне ссоры во время турнира в Нью-Йорке. О случившемся инциденте сообщает издание New York Post со ссылкой на полицию.

Как уточняет источник, 35-летний баскетболист был убит во время перерыва между играми. Он поссорился с неизвестным мужчиной. Еще два человека пострадали и были доставлены в больницу в стабильном состоянии.

За плечами Рочфорда игры во Франции, Косово, Израиле, Нидерландах, Великобритании и Швейцарии.

Ранее баскетбольные фанаты устроили беспорядки в Нью-Йорке после победы местного «Никс» в финале Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). По данным журналистов, болельщики разгромили шесть автобусов.