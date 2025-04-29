Раскрыты подробности подготовки северокорейских бойцов в Курской области

Журналистка Ким показала репортаж о подготовке бойцов из КНДР в Курской области

Журналистка Марина Ким показала репортаж, в котором раскрываются подробности подготовки бойцов из Северной Кореи в Курской области. Видеозапись опубликована в Telegram-канале Ким.

Как рассказал российский инструктор, возраст солдат из КНДР составляет примерно 23-27 лет, все они физически подготовлены. «Из них бойцы не хуже, чем наши», — добавил он.

Журналистка отметила, что северокорейские бойцы обучались тактике ведения боевых действий с применением беспилотных летательных аппаратов.

Ким также показали разговорник, который используется при обучении военных из КНДР. В «шпаргалке» можно увидеть такие команды, как «Стой!», «В укрытие», «Прикрывай» и «Огонь». На представленном листе написаны русские слова и корейские слова с транскрипцией.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поблагодарил председателя КНДР Ким Чен Ына за помощь северокорейских бойцов в разгроме Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.