Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:55, 29 апреля 2025Россия

Раскрыты подробности подготовки северокорейских бойцов в Курской области

Журналистка Ким показала репортаж о подготовке бойцов из КНДР в Курской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Журналистка Марина Ким показала репортаж, в котором раскрываются подробности подготовки бойцов из Северной Кореи в Курской области. Видеозапись опубликована в Telegram-канале Ким.

Как рассказал российский инструктор, возраст солдат из КНДР составляет примерно 23-27 лет, все они физически подготовлены. «Из них бойцы не хуже, чем наши», — добавил он.

Журналистка отметила, что северокорейские бойцы обучались тактике ведения боевых действий с применением беспилотных летательных аппаратов.

Ким также показали разговорник, который используется при обучении военных из КНДР. В «шпаргалке» можно увидеть такие команды, как «Стой!», «В укрытие», «Прикрывай» и «Огонь». На представленном листе написаны русские слова и корейские слова с транскрипцией.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поблагодарил председателя КНДР Ким Чен Ына за помощь северокорейских бойцов в разгроме Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пригрозил ударом по параду Победы в Москве. На что он рассчитывает?

    Хинштейн раскрыл последствия удара ВСУ по Курской области

    Российский боец после ранения при атаке ВСУ спас пострадавшего товарища

    Разведка Пакистана подтвердила информацию о подготовке Индии к нанесению удара

    Известный российский музыкант получил гражданство Армении

    Сотрудницу тюрьмы обвинили в сексуальных отношениях с двумя заключенными

    Названа серьезная проблема ВМС США

    Симоньян оценила слова американского режиссера о победе русских во Второй мировой войне

    Путин ответил на слова Лукашенко о георгиевской ленте

    В российском городе прогремел мощный взрыв

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости