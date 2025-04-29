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21:13, 29 апреля 2025Россия

Раскрыт метод общения российских военных с бойцами из Северной Кореи

Инструкторы общались с бойцами из КНДР на полигонах с помощью разговорника
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Российские военнослужащие-инструкторы на полигонах, где проходят обучение северокорейские солдаты, получили небольшой разговорник, в котором есть корейские слова и выражения для общения бойцами из КНДР во время подготовки. Такой разговорник показали журналистке Марине Ким.

Так, в «шпаргалке» можно увидеть такие команды, как «Стой!», «В укрытие», «Прикрывай» и «Огонь». На представленном листе написаны русские слова и корейские слова с транскрипцией.

Ранее в сети появились кадры совместной подготовки совместных боев российских и северокорейских военных в Курской области. На записи видно боестолкновение в городских условиях, в ходе которого солдат из КНДР сменяет российского бойца и открывает огонь по противнику. Далее запечатлено разрушенное здание церкви, рядом с которой ставят флаг России и Знамя Победы, после чего два бойца обнимаются.

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