Раскрыт метод общения российских военных с бойцами из Северной Кореи

Инструкторы общались с бойцами из КНДР на полигонах с помощью разговорника

Российские военнослужащие-инструкторы на полигонах, где проходят обучение северокорейские солдаты, получили небольшой разговорник, в котором есть корейские слова и выражения для общения бойцами из КНДР во время подготовки. Такой разговорник показали журналистке Марине Ким.

Так, в «шпаргалке» можно увидеть такие команды, как «Стой!», «В укрытие», «Прикрывай» и «Огонь». На представленном листе написаны русские слова и корейские слова с транскрипцией.

Ранее в сети появились кадры совместной подготовки совместных боев российских и северокорейских военных в Курской области. На записи видно боестолкновение в городских условиях, в ходе которого солдат из КНДР сменяет российского бойца и открывает огонь по противнику. Далее запечатлено разрушенное здание церкви, рядом с которой ставят флаг России и Знамя Победы, после чего два бойца обнимаются.