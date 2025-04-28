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18:20, 28 апреля 2025Россия

Появились кадры совместных боев военных России и КНДР в Курской области

Минобороны показало кадры совместных боев военных РФ и КНДР в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Минобороны показало кадры совместных боев российских и северокорейских военных в Курской области. Соответствующе видео опубликовал Telegram-канал агентства ТАСС.

Ролик начинается с боестолкновения в условиях городской застройки. Солдат из КНДР сменяет российского бойца и открывает огонь по противнику. Затем показывают, как около разрушенной церкви ставят два флага — России и Северной Кореи, после чего два бойца обнимаются.

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26 апреля Россия впервые официально признала участие КНДР в боях за Курскую область. Президент Владимир Путин поблагодарил корейских солдат, отметив, что они действовали в полном соответствии с международным правом, а также в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанным в июне 2024 года.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын также подтвердил участие военных в операции на территории России и назвал это священной миссией для укрепления дружбы с Москвой.

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