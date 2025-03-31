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12:52, 31 марта 2025Россия

Стало известно о взятии под контроль Российской армией территории в Курской области

ТАСС: Половину села Гуево в Курской области взяли под контроль ВС РФ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Половину села Гуево в Курской области взяли под контроль Вооруженные силы России (ВС РФ). Об этом стало известно ТАСС от источника в силовых структурах.

По данным агентства, в населенном пункте продолжаются бои за российские территории.

«Бои идут в селе, половина Гуева наша», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что российская армия зачистила несколько улиц в Гуево и продолжила закрепляться, а также ведет бои в хуторе Олешня Курской области, нанося удары по переброшенным на эти территории резервам украинских военных.

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