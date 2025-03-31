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07:53, 31 марта 2025Россия

Россия ударила по переброшенным в Курскую область резервам ВСУ

ВС России ударили по переброшенным к Олешне Курской области резервам ВСУ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Iranian Army/WANA / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России ударили по резервам украинских военных, которые были переброшены к хутору Олешня в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

«Большая часть оккупантов уничтожена, оставшиеся в живых рассредоточились по окрестным лесополосам», — сообщили авторы канала.

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9 марта 2025

По их данным, российские военные зачистили от Вооруженных сил Украины (ВСУ) несколько улиц в Гуево и продолжили закрепляться. В населенном пункте Басовка в Сумской области также завершается разгром украинских военных — их осталось выбить с двух улиц и двух групп домовладений.

На освобожденных территориях Суджанского района тем временем идет активное разминирование местности и объектов. За сутки специалисты обезвредили 1116 взрывоопасных предметов.

30 марта стало известно, что ВС России ведут ожесточенные бои в окрестностях Олешни, в Гуево Курской области и в районе Басовки Сумской области. До этого российские военные продвинулись к центру Гуево.

Вот это да!
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