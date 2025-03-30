Стало известно об ожесточенных боях в Курской области

ТАСС: ВС РФ ведут ожесточенные бои у Олешни, Басовки и в Гуево Курской области

Вооруженные силы (ВС) России ведут ожесточенные бои в окрестностях Олешни, в Гуево Курской области и в районе Басовки Сумской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Наши бойцы продолжают выбивать ВСУ из Гуево. Ожесточенные бои идут как в самом населенном пункте, так и в его окрестностях», — рассказал собеседник агентства.

Кроме того, боевые действия продолжают идти в Сумской области. В районе Басовки ВС РФ выбили украинских военных из опорного пункта и закрепляются.

28 марта российские военные продвинулись к центру села Гуево в Курской области. Российских штурмовиков заметили близ церкви Рождества Богородицы, расположенной рядом со зданием администрации населенного пункта.