Раскрыты подробности боев с ВСУ в Курской области на границе с Украиной

РИА Новости: Российские штурмовики продвинулись к центру Гуево в Курской области

Российские военные продвинулись к центру села Гуево в Курской области. Подробности боев с Вооруженными силами Украины (ВСУ) раскрыл офицер группировки «Север», передает РИА Новости.

Бои в населенном пункте на границе с Украиной ведут штурмовики 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север».

По данным агентства, российских штурмовиков заметили близ церкви Рождества Богородицы, расположенной рядом со зданием администрации населенного пункта.

Ранее сообщалось о попытке ВСУ превратить в укрепрайон спиртзавод в центре Гуево. Обосноваться на предприятии хотели бойцы наиболее подготовленных подразделений сил специальных операций ВСУ.