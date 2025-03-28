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11:31, 28 марта 2025Россия

Раскрыты подробности боев с ВСУ в Курской области на границе с Украиной

РИА Новости: Российские штурмовики продвинулись к центру Гуево в Курской области
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные продвинулись к центру села Гуево в Курской области. Подробности боев с Вооруженными силами Украины (ВСУ) раскрыл офицер группировки «Север», передает РИА Новости.

Бои в населенном пункте на границе с Украиной ведут штурмовики 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север».

По данным агентства, российских штурмовиков заметили близ церкви Рождества Богородицы, расположенной рядом со зданием администрации населенного пункта.

Ранее сообщалось о попытке ВСУ превратить в укрепрайон спиртзавод в центре Гуево. Обосноваться на предприятии хотели бойцы наиболее подготовленных подразделений сил специальных операций ВСУ.

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