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09:42, 28 марта 2025Россия

Стало известно о попытке ВСУ превратить в укрепрайон спиртзавод в Курской области

ТАСС: ВСУ пытались превратить в укрепрайон спиртзавод в Курской области
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались превратить в укрепрайон спиртзавод в Курской области. Об этом стало известно ТАСС от источника в силовых структурах.

По данным агентства, речь идет о Рождественском спиртзаводе в центре населенного пункта Гуево. Обосноваться на предприятии пытались бойцы наиболее подготовленных подразделений сил специальных операций ВСУ.

«Однако в результате комплексного огневого поражения весь личный состав противника, находившийся в здании, уничтожен», — заключил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Армия России продолжает освобождение села Гуево от присутствия ВСУ, столкновения происходят в центре населенного пункта, где российские мотострелки вступили в бой с наиболее подготовленными украинскими частями.

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