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09:14, 28 марта 2025Россия

Армия России вступила в бой с силами специальных операций ВСУ в Курской области

ТАСС: Армия России ведет бои с силами спецопераций ВСУ в курском селе Гуево
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Армия России продолжает освобождение села Гуево Курской области от присутствия Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По его данным, столкновения идут в центре населенного пункта, где российские мотострелки вступили в бой с наиболее подготовленными частями сил специальных операций ВСУ.

Ранее сообщалось о тактических успехах российских войск в районе Гуева. Кроме того, появились данные о продвижении бойцов Вооруженных сил России в направлении хутора Олешня.

Утром 28 марта также стало известно об освобождении села Гоголевка Суджанского района Курской области. Официально эта информация пока не подтверждена. Помимо этого, 27 марта поступила информация о возвращении контроля над международным автомобильным пунктом пропуска «Суджа».

ЖЗЛ
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