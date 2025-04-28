«С честью исполнили свой долг». Путин поблагодарил Ким Чен Ына за помощь северокорейских солдат в освобождении Курской области

Путин поблагодарил Ким Чен Ына за помощь армии КНДР в Курской области

Президент России Владимир Путин поблагодарил председателя КНДР Ким Чен Ына за помощь северокорейских бойцов в разгроме формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Он напомнил, что 26 апреля Российская армия окончательно завершила боевые действия с украинскими солдатами под Курском.

«В разгроме вторгшихся на нашу территорию формирований активное участие принимали подразделения Корейской Народной Армии — в полном соответствии с международным правом, согласно букве и духу Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой от 19 июня 2024 года», — говорится в заявлении.

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool via Reuters

Путин выразил признательность всему руководству и народу КНДР

Глава государства заявил, что российский народ отдает должное героизму и самоотверженности корейских солдат, «которые плечом к плечу с российскими бойцами защищали нашу Родину как собственную». Он отметил, что иностранные бойцы с честью и доблестью исполнили свой долг.

Российский народ никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа. Мы всегда будем чтить корейских героев, отдавших жизни за Россию, за нашу общую свободу Владимир Путин президент России

Российский лидер также выразил уверенность, что после совместных усилий по освобождению Курской области отношения между двумя странами будут и далее успешно и динамично развиваться по всем направлениям.

В КНДР заявили о срыве «авантюр» Запада и Киева в приграничье

Северная Корея официально объявила об отправке своих солдат на территорию РФ в понедельник, 28 апреля.

Ким Чен Ын назвал сражавшихся под Курском солдат армии КНДР героями и охарактеризовал их участие в битве за освобождение территории РФ как «священную миссию» для укрепления дружбы с Россией.

В Центральной военной комиссии (ЦВК) КНДР отметили, что в Курской области благодаря победе над Вооруженными силами Украины (ВСУ) были сорваны «политические и военные авантюры» Запада и Киева.

Также отмечается, что в Пхеньяне решили установить памятник северокорейским военным, сражавшимся на российской территории.

О помощи северокорейских солдат отдельно высказывался Герасимов

26 апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину особо отметил помощь сил КНДР в разгроме ВСУ под Курском.

Фото: KCNA via Reuters

Он указал, что рядовые солдаты и офицеры КНДР показали высокий профессионализм, а также проявили героизм, стойкость и мужество.

В Южной Корее возмутились участием солдат КНДР в сражениях под Курском

В Министерстве иностранных дел Южной Кореи заявили, что отправка северокорейских солдат под Курск является нарушением устава ООН.

«Отправка северокорейских войск, наряду с более широким военным сотрудничеством между Россией и Северной Кореей, представляет собой грубое нарушение международных норм, включая Устав ООН и резолюции Совета Безопасности ООН», — говорится в заявлении.

Также Пхеньян обвинили в якобы «насмешке» над международным сообществом после признания факта отправки войск в соответствии с договором о сотрудничестве с Москвой.