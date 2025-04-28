Путин поблагодарил Ким Чен Ына за помощь в Курской области

Путин поблагодарил Ким Чен Ына за помощь бойцов КНДР в Курской области

Президент России Владимир Путин поблагодарил председателя КНДР Ким Чен Ына за помощь северокорейских бойцов в разгроме Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом стало известно из заявления российского лидера, опубликованного на официальном сайте Кремля.

«Искренне признательны лично Председателю Государственных дел товарищу Ким Чен Ыну, всему руководству и народу КНДР», — говорится в послании.

Путин также выразил уверенность, что отношения дружбы между Россией и Северной Кореей «закалились на поле боя» и будут успешно развиваться по всем направлениям.

Ранее Центральная военная комиссия (ЦВК) КНДР высказалась о разгроме ВСУ в Курской области. В ЦВК заявили, что в хоже операции были успешно сорваны политические и военные авантюры западных стран и Киева.