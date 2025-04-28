В Северной Корее заявили о сорванных авантюрах Запада и Киева в Курской области

ЦВК КНДР: Благодаря победе в Курской области сорваны авантюры Запада и Украины

Благодаря победе над украинскими военными в Курской области были сорваны «авантюры» Запада и Киева, которые пытались сломить ход спецоперации. Об этом сказано в письменном заявлении Центральной военной комиссии (ЦВК) КНДР, направленной 27 апреля в партийную газету «Нодон синмун», пишет РИА Новости.

«Благодаря этой бесценной победе... с почти девятимесячным периодом оккупации Курской области вооруженными силами Украины было покончено, а также были сорваны политические и военные авантюры Западных держав и киевских властей», — сказано в сообщении.

Бессмертные подвиги военных подразделений в Курской области стали «золотой страницей» в истории развития отношений между КНДР и Россией, также говорится в заявлении.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын сообщил, что в Пхеньяне установят памятник военным КНДР, сражавшимся в Курской области. Также политик передал «теплый боевой привет» армии и народу России, одержавшим великую победу.

26 апреля начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области.